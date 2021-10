Vastese-Chieti all'Aragona, biglietti in prevendita

Biglietti in prevendita per la sfida Vastese-Chieti, valevole per la 7^ giornata di andata nel Campionato di Serie D girone F.

Presso la Sala Stampa dello Stadio Aragona sarà possibile acquistarli oggi, sabato 30 ottobre (ore 10-12 e 16-18) e anche domani mattina, domenica 31 (ore 10-11). I botteghini saranno aperti nel giorno della partita (fischio d'inizio previsto alle 14,30) dalle ore 13,15.

Come già comunicato nei giorni scorsi, la Prefettura di Chieti ha disposto delle limitazioni per l'afflusso di pubblico con divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti ed in particolare a coloro che risiedono nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Miglianico, Cepagatti e Manoppello.

Reduci dal prezioso successo di domenica scorsa a Notaresco, il primo stagionale, i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio proveranno a conquistare il 'bis', in una partita da sempre molto sentita nell'ambiente.