Vastese-Chieti: domenica all'Aragona senza tifosi neroverdi

E' stata ufficialmente vietata ai tifosi ospiti la sfida Vastese-Chieti, in programma domenica 31 ottobre allo Stadio Aragona, valida per la 7^ giornata di andata del Campionato di Serie D girone F.

La disposizione è della Prefettura di Chieti, sulla base delle determinazioni del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha inserito tra le gare 'a rischio', per episodi avvenuti in passato, la partita in questione.

E' stato pertanto disposto il divieto di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio per i residenti nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Miglianico, Cepagatti e Manoppello.

La vendita dei biglietti non sarà possibile attraverso l'on line e la società biancorossa si organizzerà per organizzare una prevendita nelle giornate di venerdì e sabato con botteghini aperti nel giorno della gara.

Sarà ovviamente necessario presentare un documento di identità per accertare la residenza.