Esame Notaresco per la Vastese

A caccia di un risultato utile per risollevarsi dopo le ultime due pesanti sconfitte ottenute in campo esterno con il Matese ed allo Stadio Aragona contro il Castelfidardo, ma consapevole della delicatezza di una sfida che si prennuncia dura.

La Vastese sarà impegnata in trasferta nella giornata numero 6 del girone di andata in Serie girone F. Tappa al 'Vincenzo Savini' di Notaresco per i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, al cospetto dell'undici rossoblù di Massimo Epifani, squadra attrezzata e costruita per il vertice.

Dovranno dare il massimo Di Filippo e compagni, nell'intento di spezzare la preoccupante serie negativa e ricaricarsi e ricaricare l'ambiente.

Questo il probabile schieramento della Vastese a Notaresco: Di Rienzo, Altobelli, Di Filippo, Ceccacci, Scafetta, Monza, Agnello, Attili, Marianelli, Alessandro, Alonzi.