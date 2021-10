Riecco la Vasto Basket: domenica 24 l'esordio al PalaBCC

Conto alla rovescia scattato per il ritorno di una gara ufficiale di campionato sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci, a distanza di tanto ormai dall'ultima datata 23 febbraio 2020.

Domenica 24 ottobre, alle ore 18, la prima giornata del Campionato di Serie C Gold per la Generazione Vincente Vasto Basket, contro l'Unibasket Lanciano.

Avversario con un gruppo giovane ed energico, quello che sfiderà il team di coach Sandro Di Salvatore, ben attrezzato in tutti i suoi reparti e guidato dall'esperto Fabio Di Tommaso. In cabina di regia c'è il giovane play ex Angri Balilli che con 18 punti messi a segno nella prima giornata si presenta come il principale pericolo per le maglie della difesa biancorossa. Nell'area pitturata c'è il ritorno di Nikola Munic coadiuvato da Lakic nello spot del 4. A seguire un validissimo gruppo giovane frutto dell'attento lavoro di reclutamento svolto negli anni dalla società frenata.

Coach Di Salvatore è pronto all'esordio dopo quasi due mesi di preparazione. Sarà la prima volta ufficiale in canotta biancorossa per Murolo, Rupil, Raupys e Mirone (nell'avventura 2.0); ci sarà il ritorno in campo di capitan Vittorio Ierbs; sarà il giorno in cui sarà possibile rivedere sugli spalti del PalaBCC il pubblico con le seguenti disposizioni:

Posti: 740. Biglietti in vendita al botteghino 500; ingresso con Green Pass; i bambini fino a 5 anni ingresso; dai 6 anni ai 14 ingresso 3,00 €; dai 15 anni in poi 5,00 €. Biglietteria aperta ore 17. La società biancorossa raccomanda di arrivare in anticipo per evitare file alla cassa.