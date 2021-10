Si gioca all'Aragona: esame Castelfidardo per la Vastese

Finalmente all'Aragona.

Dopo quattro partite giocate lontano da Vasto, tre in trasferta ed una sulla carta casalinga ma in campo neutro ad Agnone, torna di scena tra le mure amiche la Vastese di mister Fulvio D’Adderio.

Domenica 17 ottobre alle 15 la squadra biancorossa affronterrà il Castelfidardo, nella gara valevole per la 5^ giornata di andata del girone F del campionato di Serie D.

Di Filippo e compagni, finora tre pareggi ed una sconfitta nel loro bilancio, andranno a caccia della prima vittoria stagionale.

Probabile formazione (3-5-2): Di Rienzo; Di Filippo, Altobelli, Ceccacci; Marianelli, Panaioli, Agnello, Attili, Scafetta; Martiniello, Alessandro.

Gara aperta alla presenza del pubblico, in Curva d'Avalos (biglietti a 8 euro, ingresso lato via San Michele) ed in Tribuna (15, ingresso lato via Tobruk) con acquisto dei tagliandi possibile ai botteghini prima dell'inizio della partita. Si può entrare allo stadio muniti di Green Pass.