La Vasto Basket 'riassapora' il PalaBCC

La sfida amichevole di ieri sera contro la Sunshine Vieste, formazione pugliese di C Gold, ha dato modo alla Vasto Basket di riabbracciare amici e sostenitori presenti per l'occasione sugli spalti del PalaBCC di via dei Conti Ricci.

Punteggio finale 68-59 a favore della truppa di coach Sandro Di Salvatore, al termine di un match che dà conto di una squadra sulla buona strada in vista del prossimo campionato (C Gold).

"È stata una serata fantastica - si legge in una nota del club biancorosso del presidente Giancarlo Spadaccini -, riassaporare il parquet dI casa nostra non ha avuto prezzo. La squadra (in fase di preparazione ) ci ha deliziato di graziose giocate e la mano di Sandro Di Salvatore si inizia a percepire. Abbiamo ancora tanto da lavorare ma il tempo a disposizione gioca a nostro favore per poterci far trovare pronti in vista della prima gara ufficiale.

Ieri la cosa piu importante era rivederci, esultare e rivedere il nostro tempio con i nostri ragazzi che difendevano i nostri colori. E pensiamo che sia stato emozionante per tutti. Grazie a tutti i presenti e ai nostri fantastici ragazzi del settore giovanile che hanno colorato gli spalti del PalaBCC!"