Dal Porto Marina Sveva alla Barcolana di Trieste: inizia l'avventura di 'Genesis'

E' salpata nella serata di lunedì dal Pontile F del Porto Turistico Marina Sveva, il Bavaria 50 dell’associazione sportiva “Invelaconoi” di Montenero di Bisaccia, che parteciperà alla Barcolana di Trieste e che ha come sponsor il nuovo logo di promozione turistica della Regione Molise.

Genesis, questo il nome dell'imbarcazione a vela, ha dovuto sfidare i 40 nodi che nella notte tra lunedì e martedì hanno soffiato sulle acque dell'Adriatico, su una rotta tutt'altro che facile per i velisti molisani.

A salutare l’equipaggio, composto da sei persone, alcune delle quali provenienti da altre regioni d’Italia e uno addirittura dal Cile, c’erano l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, che ha voluto patrocinare la spedizione della scuola di vela, e il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

“Quella della Barcolana è una vetrina straordinaria per la nostra regione – ha dichiarato l’assessore Cotugno – e siamo fieri e orgogliosi di essere qui per la partenza della barca che porterà il logo del Molise a Trieste, nella regata più grande e più famosa al mondo. Io sostengo da sempre che la riviera molisana, oltre ad essere bellissima e ricca di storia, è il locomotore dello sviluppo della nostra regione perché se parte il mare partiranno anche la montagna, i nostri borghi storici e soprattutto le aree interne del Molise, che saranno trainate alla grande dal punto di vista turistico. In bocca al lupo e buon vento ai ragazzi, sperando che il meteo possa essere favorevole”.

“Salutiamo con orgoglio dal Porto Turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia – dichiara il sindaco Simona Contucci – la partenza della Genesis, la barca che rappresenterà il Molise alla Barcolana, l’evento velico del prossimo 10 ottobre. Un saluto speciale lo rivolgiamo ovviamente anche all’equipaggio della Genesis, i giovani dell’associazione sportiva molisana G.P.G.A. Invelaconoi – Scuola Federale Vela, la cui sede si trova proprio al porto Turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia.

Quella della Barcolana rappresenta sicuramente un’occasione molto importante per veicolare il brand turistico della Regione Molise, ma pone anche un ulteriore tassello per la promozione del nostro territorio costiero, con la zona della Marina di Montenero di Bisaccia che si dimostra sempre più attrattiva per i diportisti e vocata al turismo balneare.

Dal canto nostro intendiamo continuare a valorizzare sempre di più la nostra zona a mare, proponendo anche ulteriori eventi velici che abbiamo in animo di realizzare il prossimo anno, creando quella sinergia pubblico-privato che può dare solo buoni frutti in ambito turistico”.

Emozionato lo skipper di Invelaconoi Rocco De Vitofrancesco: “Per noi è un onore portare alla Barcolana questa Regione – ha affermato – e voglio ringraziare pubblicamente l’assessore Cotugno per aver sostenuto con coraggio questa iniziativa: cercheremo di fare bella figura alla regata, ma per noi il Molise ha già vinto”.