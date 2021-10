La Vasto Basket riabbraccia il PalaBCC

La Generazione Vincente Vasto Basket è finalmente tornata nella "casa del basket".

Venerdì sera alle ore 19.30 al PalaBCC di via dei Conti Ricci i biancorossi, per la prima volta dopo tanto tempo, scenderanno sul parquet amico in un incontro amichevole contro la Sunshine Basket Vieste, squadra che milita nel campionato di Serie C Gold pugliese.

"Quale occasione migliore per presentarsi alla città, tifosi e settore giovanile - si legge in una nota del club - Molti sono i volti nuovi della Vasto Basket di coach Sandro Di Salvatore: Rupil ,il play Murolo, il lituano Raupys e Gabri Mirone che insieme ai riconfermati della scorsa stagione rappresenteranno la Città del Vasto nel campionato di Serie C Gold.

Prima della palla a due, a fare gli onori di casa ci sarà il presidente Giancarlo Spadaccini che saluterà tutti i ragazzi del settore giovanile e i sostenitori. A seguire ci sarà la presentazione ufficiale del team.

Ricordiamo che l'accesso è garantito a coloro i quali saranno in possesso di green pass. Inoltre, durante la gara, è richiesto l'uso della mascherina.

Finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavamo da tanto tempo. Abbiamo bisogno della nostra gente, dei nostri ragazzi, della nostra città!"