Castenuovo Vomano-Vastese a Pineto: info per i biglietti

Domenica 3 ottobre alle ore 15, presso lo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto si disputerà Castelnuovo Vomano-Vastese, gara valida per la terza giornata di campionato in serie D girone F.

I biglietti saranno acquistabili online al link seguente: https://www.ciaotickets.com/biglietti/castelnuovo-vomano-vastese-calcio e, inoltre, presso tutti i punti vendita Ciaotickets, in particolare per i tifosi locali presso la “Tabaccheria n. 9” situata in via Nazionale 56/bis a Castelnuovo Vomano e, per i tifosi ospiti, presso la Caffetteria Histoniense, il Bar Due Pini, Iston Bar e Santilli Communication a Vasto. Il prezzo del biglietto sarà di €10 per la tariffa intera e di €5 per la tariffa

ridotta (riservata alle donne, agli over 65 e per gli under 14, a tutti i biglietti verrà applicata una commissione d’acquisto di €1).

Il giorno della gara i botteghini dello stadio rimarranno chiusi.

Si potrà accedere allo stadio muniti obbligatoriamente, oltre che di biglietto, anche di mascherina e green pass in corso di validità. Sarà vietato durante la gara transitare da un settore all’altro dello stadio.