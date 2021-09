Pari ad Agnone: 1-1 tra Vastese e Vastogirardi

Termina 1-1 la sfida Vastese-Vastogirardi, valida per la 2^ giornata in Serie D girone F.

Di Ahtemaj per i molisani al 1' della ripresa e di Alessandro, su rigore, per i biancorossi all'8', le reti del match giocato al 'Civitelle' di Agnone per via dell'indisponibilità dello Stadio Aragona dovuta ai lavori di risistemazione in atto per il manto erboso.

Dopo quello di Fano un altro pareggio per la squadra di mister Fulvio D'Adderio.