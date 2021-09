Tanta voglia di ripartire: entusiasmo all'"open day" della Vasto Volley

Partecipazione numerosa, tanto entusiasmo e altrettanta voglia di iniziare o riprendere contatto con la pallavolo.

E’ stato un successo l’open day della Vasto Volley, la giornata promozionale organizzata dal neonato sodalizio vastese e andata in scena al Nuovo Polo sportivo San Gabriele di Vasto: oltre cento i partecipanti all’evento fortemente voluto dal presidente Silvia Ciccarone e dalla società, a testimonianza dell’attenzione rivolta al mondo giovanile vastese.

Alla giornata oltre al dirigente Vito Fiorillo erano presenti il responsabile del settore agonistico Massimo Di Risio, e i tecnici dei settori agonistico e giovanile, dove il referente tecnico è Peppe Del Fra, anche allenatore dell’Under 18. Dopo la necessaria parte burocratica iniziale, le giovanissime atlete hanno poi partecipato attivamente alla giornata promozionale seguite dai rispettivi staff tecnici, che verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni.

“Le bambine –spiega Giorgio Amorosi, responsabile del settore giovanile della Vasto Volley – sono state suddivise in gruppi in base alla fascia d’età e all’eventuale o meno precedente prima esperienza a contatto con la pallavolo. Siamo davvero soddisfatti per la riuscita di questa giornata, i numeri sono stati molto alti, ma soprattutto abbiamo visto tanto entusiasmo e molta voglia di iniziare e al contempo tornare alla normalità dopo un periodo duro in fase di pandemia”.