Vastese-Vastogirardi si giocherà al 'Civitelle' di Agnone

Sarà giocata in campo neutro, al 'Civitelle' di Agnone (ore 15), la gara Vastese-Vastogirardi, valida per la 2^ giornata di andata nel Campionato di Serie D girone F. Questo perché i recenti lavori di sistemazione del manto erboso dello Stadio Aragona non ancora permettono il regolare utilizzo del campo.



La sfida sarà regolarmente a porte aperte con ingresso possibile per gli abbonati e per quanti acquisteranno il biglietto.



I biglietti, nominativi, potranno essere richiesti (prezzo 10 euro settore unico) presso la Sala Stampa dello Stadio Aragona nel pomeriggio di venerdì 24 settembre (dalle ore 15 alle 18) e la mattina di sabato 25 (dalle 10,30 alle 12,30).

Negli stessi giorni ed orari sarà a disposizione anche l'ufficio di via Vittorio Veneto ad Agnone (Antenore Energia referente Alfonso Sabelli).



I botteghini al 'Civitelle' sarano aperti domenica, nel giorno della partita, dalle 12,30 alle 14.



Per il regolare ingresso allo stadio saranno necessari Green pass e mascherina di protezione