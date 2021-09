Margherita Cerritelli fa suo il Torneo di Terni per la 'Giornata Rosa'

Ottimo inizio stagionale della pongista vastese Margherita Cerritelli che vince il Torneo di 3^ categoria nella prima Giornata Rosa.

Lo scorso weekend il PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni è stato il palcoscenico d’eccezione dei tornei nazionali maschili e femminili ai massimi livelli. La giovane vastese, guidata dal suo nuovo allenatore, Eliseo Litterio, partendo dalla n. 4 del seeding, batte in finale per 3-0 l’atleta sarda Rossana Ferciug. La vincitrice non aveva concesso set neanche nella semifinale (11-4, 11-6, 11-7) con la esperta macedone Silvana (TT Ossola 2000 Domodossola), come pure negli ottavi (11-5, 11-4, 11-8) alla n. 18 Aurora Soriga (TT ACSI Pisa), mentre nei quarti aveva dovuto ricorrere alla “bella” (11-9, 8-11, 4-11, 11-7, 11-9) per avere la meglio sulla n. 10 Elisa Turganti (Tennistavolo Castel Goffredo).

Grande soddisfazione per Margherita Cerritelli che da quest’anno milita nelle fila della P.G. Frassati di Napoli, scegliendo anche di trasferirsi fisicamente in Campania per meglio proseguire il suo cammino sportivo.

“E’ stata una scelta da una parte difficile, avendo dovuto decidere di allontanarmi dalla mia famiglia e dai miei compagni sia di scuola che di vita, ma nello stesso tempo non eccessivamente pesante grazie all’accoglienza che mi hanno riservato sia nella società del Frassati, come pure nel mio nuovo istituto scolastico. Inoltre con il mio nuovo allenatore, Eliseo Litterio, abbiamo intrapreso un programma intenso e impegnativo che mi sta facendo migliorare di giorno in giorno”.

Prossimo impegno dell’atleta vastese sarà la prima giornata di A2, che vedrà la P.G. Frassati impegnata in Sardegna contro le compagini del TT Norbello e Casper Reggio Calabria.