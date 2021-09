Serie D 2021/2022, la Vastese debutta a Fano

Subito una sfida di notevole portata per la Vastese nella prima giornata del campionato di Serie D girone F 2021/2022. I biancorossi saranno di scena a Fano per affrontare un avversario quotato ed attrezzato per quella che, alla vigilia, viene indicata come una delle gare più interessanti di questo turno iniziale.

Mister Fulvio D’Adderio, per l’esordio, ad eccezione dell'indisponibile Lenoci, può fare affidamento su tutta la rosa, compreso l'ultimo arrivato, il forte centrocampista classe 1992 Francesco Agnello che comunque dovrebbe partire dalla panchina.

Il probabile undici iniziale biancorosso (3-5-2): Di Rienzo; Ceccacci, Di Filippo, Altobelli; Marianelli, Attili, Panaioli, Monza, Romanucci; Alonzi, Alessandro.

La gara avrà inizio alle ore 15.