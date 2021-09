Amorosi Volley e Pallavolo San Gabriele si uniscono: nasce la Vasto Volley

Un’estate straordinaria dal punto di vista sportivo, quella azzurra, proprio sabato scorso l’ultima gioia, con la vittoria degli Europei di volley femminile a Belgrado contro la Serbia.

La pallavolo è sempre più coinvolgente e dopo il successo del circuito locale Beach On a Vasto, al lido Acapulco, una nuova avventura si affaccia sull’agone sportivo e agonistico: nasce la Vasto Volley.

Una compagine ambiziosa, fondata da Giorgio Amorosi della Amorosi Volley, assieme alla Pallavolo San Gabriele, assieme a Fratel Michele Ciaffi e Vito Fiorillo. La Amorosi Volley ha deciso questo balzo dopo aver maturato otto anni di esperienza, per cimentarsi nei campionati federali, a tutti i livelli giovanili e di Prima Divisione, competizioni in cui prima non aveva mai militato. Ulteriore novità, si aprirà anche una sezione maschile, oltre a quella femminile, per questo l’offerta pallavolistica sarà a 360 gradi.

L’estate 2021 ha evidenziato quanto sia importante lo sport come veicolo di aggregazione e formazione e l’opportunità che la Vasto Volley garantirà al territorio è frutto di questa considerazione. L’impianto di riferimento sarà quello della palestra dei “gabriellini”, dove si formeranno e si prepareranno i bambini della S3, Under 12, Under 16, Under 18 e Prima Divisione.

Una scommessa che nasce da subito vincente, proprio sulla scorta della fortunata esperienza estiva del Beach On, che ha permesso alle due realtà di conoscersi e di aggregare coloro che saranno i coach di questo nuovo gruppo di lavoro.

La Prima divisione, l’Under 18 e l’Under 16 faranno capo a Giuseppe Del Fra, tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni, visto le sue innumerevoli presenze nelle più blasonate società pallavolistiche abruzzesi; Giorgio Amorosi accompagnerà Del Fra come secondo allenatore e si occuperà della supervisione di tutti i gruppi più piccoli, Under 12 ed S3; Elvira Tenaglia, autentico punto di riferimento della pallavolo sansalvese, fortemente voluta dalla Vasto Volley, avrà l’incarico in prima persona coi più piccoli della categoria S3 e con l’Under 12. A chiudere il roster degli allenatori, le giovani Gaia Genovesi e Bibiana Moscariello, ex atlete della San Gabriele, vogliose di far bene in questa nuova veste da coach, impegnate anche loro con la categoria S3 e l’Under 12.