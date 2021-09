Serie D 2021/2022, debutto a Fano per la Vastese

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato questa mattina i calendari del Campionato 2021/2022 di Serie D.

Nel girone F debutto in esterna per la Vastese di mister Fulvio D'Adderio, in terra marchigiana con il Fano. Poi sfida casalinga con il Vastogirardi ed a seguire altre due trasferte per i biancorossi, contro il Castelnuovo Vomano e contro il Matese.

La prima giornata è in programma domenica 19 settembre, l'ultima il 15 maggio 2022.

Il calendario completo della Vastese.

1: Fano–Vastese (A: 19/09/2021; R: 16/01/2022)

2: Vastese–Vastogirardi (A: 26/09/2021; R: 23/01/2022)

3: Castelnuovo Vomano–Vastese (A: 03/10/2022; R: 30/01/2022)

4: Matese–Vastese (A: 10/10/2021 – R: 06/02/2022)

5: Vastese–Castelfidardo (A: 17/10/2021 – R: 13/02/2022)

6: S.N. Notaresco–Vastese (A: 24/10/2021 – R: 20/02/2022)

7: Vastese–Chieti (A: 31/10/2021 – R: 27/02/2022)

8: Tolentino–Vastese (A: 07/11/2021 – R: 04/03/2022)

9: Vastese– X (A: 14/11/2021 – R: 20/03/2022)

10: Pineto–Vastese (A: 21/11/2021 – R: 27/03/2022)

11: Vastese–Montegiorgio (A: 28/11/2021 – R: 03/04/2022)

12: Recanatese–Vastese (A: 05/12/2021 – R: 10/04/2022)

13: Vastese–Aurora Alto Casertano (A: 08/12/2022 – R: 14/04/2022)

14: Atletico Terme Fiuggi–Vastese (A: 12/12/2021 – R: 24/04/2022)

15: Vastese–Trastevere (A: 19/12/2021 – R: 01/05/2022)

16: Porto d’Ascoli–Vastese (A: 22/12/2021 – R: 08/05/2022)

17: Vastese–Nereto (A: 09/01/2021 – R: 15/05/2022)