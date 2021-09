Riparte la Vasto Basket, il messaggio di coach Sandro Di Salvatore

Lunedì 6 settembre la Generazione Vincente Vasto Basket darà il via alla nuova stagione sportiva con l'inizio della preparazione precampionato in vista della prossima avventura in C Gold.

"Tante sono state le difficoltà affrontate e tante saranno quelle da superare - si legge in una nota del club biancorosso -. Il nuovo anno sportivo è incominciato e coach Sandro Di Salvatore apre le danze con un messaggio alla città e ai suoi tifosi. L'era disalvatoriana 2.0 è incominciata e a noi il basket cosi carico di energia e passione piace di più. Buon basket a tutti e forza Vasto!"

Il messaggio del coach: "Aspettare che passi l'uragano con i suoi forti venti non ti fortifica... starci dentro e saperne uscire indenni ti rende invincibile".