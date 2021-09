Prima ufficiale al 'Fantini': Bacigalupo Vasto Marina ko contro la corazzata L'Aquila

Decisa da una doppietta del forte attaccante Acosta, realizzata nella fase iniziale del secondo tempo, la sfida di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza abruzzese tra tra Bacigalupo Vasto Marina e L’Aquila 1927 con la corazzata di mister Federico Giampaolo che batte 2-0 i padroni di casa guidati da Gianni Borrelli.

La sfida è andata in scena sul manto in erba sintetica del ‘Padre Fulgenzio Fantini‘ di località San Tommaso, la prima gara ufficiale disputata sul ristrutturato campo amico per i locali. Gara che già alla vigilia si presentava decisamente ostica per la compagine del presidente Gianfranco Iammarino, complici il blasone e la forza dell’avversario ed il carattere delle ‘porte chiuse’ che non hanno dato i migliori contorni al match.

Domenica prossima match di ritorno a L’Aquila, ma il destino di questo turno di Coppa sembra già segnato.

Bacigalupo Vasto Marina-L’Aquila 1927 0-2

Reti: 8′ st e 12′ st Acosta

Bacigalupo Vasto Marina: Grbic, Traino (13′ st Santone D.), Di Gennaro, Marino, Galiè, Triglione, Larivera (5′ st Petrella), Avantaggiato (32′ st Squadrone), Fieroni, Vatavu (44′ st Finarelli), De Vizia. A disp. Iammarino, Santone F., Pizzi, Fitti, D’Acciaro. All. Borrelli

L’Aquila 1927: Falzano, Tempestilli, Ponzi (12′ st Pierreton), Bedin (17′ st Di Norcia), Scognamiglio, Brunetti, Di Ruocco (25′ st Alfonsi), Pejic (29′ st Ravanelli), Acosta, Palumbo, Tankuljic (1′ st D’Ercole). A disp. Bozzi, Lucarino, Di Francesco, Simoni. All. Giampaolo