Apre i battenti la Scuola di Tennistavolo federale a Vasto

Dopo un lungo percorso di accreditamento la Federazione Italiana Tennistavolo ha attribuito la qualifica di Scuola Federale alle due associazioni vastesi che da anni si occupano di promuovere e diffondere la disciplina in ambito territoriale.

Il 6 settembre la “Scuola di Tennistavolo FITET” apre ufficialmente i battenti presso la sede del Centro di Tennistavolo sito in Vasto in corso Mazzini 338.

Gestita interamente da tecnici federali brevettati la Scuola continua a seguire il solco già tracciato dai promotori del pongismo nostrano che nella nostra città stanno acquisendo costantemente maggiore credibilità grazie sia ai successi che i loro atleti stanno riscuotendo in questi anni e sia anche al numero dei frequentanti che vede accrescere le presenze anno dopo anno.

Il rapporto sempre crescente con il mondo della Scuola ed il rapporto costante con l’USR (ufficio scolastico regionale dello sport) ha sicuramente favorito l’opera di accreditamento del ping pong in ambito scolastico soprattutto rispetto agli istituti di media superiore ed inferiore, cosa che ha aiutato fortemente a scoprire la buona dimensione di sviluppo della disciplina.

Nelle prossime settimane sono previsti alcune giornate “open” nelle quali è possibile prenotare delle lezioni gratuite di prova con tecnici ed allenatori Fitet. Novità di quest’anno è rappresentata dall’apertura dei corsi dedicati ai Diversamente Abili che permetteranno un approdo alla dimensione paralimpica della disciplina anche in Abruzzo, regione al momento che non dispone di Associazioni in grado di accogliere questa particolare declinazione che grazie anche ai successi olimpici dei rappresentanti azzurri (recente il Bronzo a squadre di “Tokio 2021” ) ha sicuramente ben fatto comprendere quanto il mondo paralimpico possa avvalersi di discipline come il Tennistavolo che meglio di altre sanno adattare il gesto tecnico alle abilità “altre” o residuali e quindi costruire intorno all’atleta un personale modo di giocare e di vincere le sfide del miglioramento personale.

Proprio per provare a comprendere le dinamiche di questa disciplina la Scuola ha pensato di dedicare 4 giornate a tutti i curiosi che vorranno scoprire il mondo del tennistavolo offrendo delle lezioni gratuite in particolare ai bambini/e ed ai Ragazzi/e ma anche al mondo degli Amatori adulti così come a quello dei Diversamente Abili.

Per poter partecipare basta prenotare la propria lezione nei giorni indicati al numero telefonico 346-9555029: appuntamenti l’8 e l’11 settembre dalle 16,00 alle 18,00 (incontri dedicati ai più piccoli nati tra il 2004 ed il 2014); il 9 settembre dalle 18,00 alle 20,00 (Incontri dedicati agli adulti di ogni età); 10 settembre dalle 18,00 alle 20,00 (Incontri dedicati ai Diversamente Abili).