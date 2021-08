Vastese, buon test con il Cerignola

Buon test nell'allenamento congiunto di scena ieri pomeriggio all'Aragona tra la Vastese ed il Cerignola allenato dall'ex Napoli e Juve Michele Pazienza.

Per i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio confronto con una squadra di pari categoria e punteggio finale in parità, 1-1, con le reti a firma di Sirri per i pugliesi e di Alessandro per i padroni di casa nella seconda parte.

Il gruppo proseguirà in questi giorni la preparazione precampionato con sedute in programma a Scerni (ci saranno degli interventi da realizzare sul manto erboso ed all'impianto dello Stadio Aragona) in attesa di conoscere le future avversarie in campionato con le ufficializzazioni dei gironi ed il calendario che dovrebbero arrivare in settimana. La stagione partirà ufficialmente il 12 settembre con la prima fase della Coppa Italia ed il successivo 19 con la prima giornata della Serie D 2021/2022.

Vastese: Di Rienzo, Ciavatta (1’st Sansone), Altobelli (1’st Montesi), Di Filippo, Panaioli (12’st De Angelis), Romanucci (17’st Fucci), Marianelli, Monza (12’st Mancini), Martiniello (20’st Ferramosca), Alonzi (1’st Lenoci), Attili (12’st Alessandro). A disposizione: Bontempo, Scalise, Di Bello, Bolami, Ferramosca. All.: D’Adderio

Cerignola: Brescia, Dorval, Manzo (1’st Sirri), Giacomarro (20’st Spinelli), Silletti, Maltese (22’pt Tascone), Malcore (12’st Palazzo), Loiodice (18’st Botta), Mincica (1’st Achik), Vitiello, Muscatiello (23’st Cavallini). A disposizione: Tricarico, Cannone, Quacquarelli, Basile. All.: Pazienza