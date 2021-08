Cagliari-Spezia di Serie A: Nicolò Cavuoti tra i convocati di mister Semplici

C'è Nicolò Cavuoti, con la maglia numero 26, tra i 25 calciatori convocati di mister Leonardo Semplici per la gara del suo Cagliari contro lo Spezia, nella prima giornata di campionato in Serie A 2021/2022.

Una splendida realtà per il giovane giocatore vastese classe 2003, cresciuto nella Virtus Vasto e poi affermatosi con la Vastese in D, passato alle giovanili della società rossoblù sarda ma da questa estate in pianta stabile nella prima squadra con in mezzo anche le soddisfazioni per le chiamate in azzurro con le nazionali Under 18 e Under 19.

La gara Cagliari-Spezia si giocherà alle ore 18,30 allo Stadio Unipol Domus (Sardegna Arena).