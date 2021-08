Nicolò Cavuoti di nuovo in maglia azzurra: lo convoca l'Italia Under 19

Altra esperienza in azzurro alle porte per il giovane calciatore vastese Nicolò Cavuoti.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato il classe 2003 di Vasto per la sfida amichevole contro i pari età dell’Albania in programma venerdì 13 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Da oggi il gruppo si ritroverà a Tirrenia per mettere nel 'mirino' questo appuntamento, nel percorso di avvicinamento al prossimo Campionato Europeo di categoria che dal 6 al 12 ottobre vedrà gli azzurrini impegnati in Slovenia contro la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania.

Per Cavuoti si tratta della seconda esperienza in nazionale dopo quella con la maglia dell'Italia Under 18 nell'amichevole di Gradisca d'Isonzo contro l'Austria.

Nicolò Cavuoti sta vivendo un'estate intensa e di alto profilo. In forza al Cagliari, il giovane centrocampista con spiccate attitudini offensive ex Virtus Vasto e Vastese ha affrontato il ritiro estivo precampionato con la prima squadra di mister Semplici.