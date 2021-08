Circolo Tennis Vasto 'Boselli', l'Under 14 è vice campione regionale

Nuove iniziative da parte del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”.

Si è appena archiviata la stagione dei campionati a squadre di tennis, che si è conclusa con il brillante risultato dei ragazzi Under 14 giunti fino alla finale regionale tenutasi a Pescara sabato scorso 24 luglio 2021 contro il fortissimo Circolo Tennis Pescara che, pur con i favori del pronostico, ha avuto la meglio sui giovani atleti vastesi (Alessandro Scalzo e Luca La Palombara) solo per 2-1 alla conclusione del doppio di spareggio. Comunque un ottimo risultato per i ragazzi allenati dalla Maestra Nazionale Marianna Perpetua, che si sono laureati vice campioni regionali. E considerato che uno dei giocatori del CT Vasto è ancora Under 12, quindi più piccolo degli avversari, il risultato è ancora più importante e soddisfacente.

Adesso tutti gli atleti vastesi sono impegnati negli allenamenti in vista dei Campionati Italiani Individuali di categoria che sono in programma a fine agosto.

Per quanto riguarda le nuove iniziative sportive, si sta perfezionando l’iscrizione al Campionato di Serie C di Beach Tennis, che si svolgerà a Giulianova Lido agli inizi di settembre. Promotore dell’iniziativa è il Direttore Sportivo del CT Vasto, Cristian Di Nardo, che sarà impegnato direttamente nella squadra di Beach Tennis insieme a Antonio Altieri, Angelo Suero, Levantino Paravia, Silvia Palazzo, Daniela Malandra, Denise Lusi e Antonio Dorindo Gabriele.