Al via il ritiro precampionato della Vastese

Al via oggi, al Centro 'Il Soffio' di Colledimezzo, nelle vicinanze del Lago di Bomba, il ritiro precampionato della Vastese in vista della prossima stagione calcistica 2021/2022 in Serie D.

Questo l’elenco dei giocatori a disposizione di mister Fulvio D’Adderio e del suo staff tecnico, con le operazioni di mercato ancora aperte e da perfezionare.

Portieri: Di Rienzo, De Feo, Mathews.

Difensori: Cardinale, Altobelli, Di Filippo, Marianelli, Valerio, Lenoci, Ceccacci, Mancini, Gararini.

Centrocampisti: Monza, De Angelis, Attili, Panaioli, Fucci, Sansone.

Attaccanti: Martiniello, Bolami, Procesi, Di Bello.

La squadra sarà a Colledimezzo fino al 13 agosto. Poi ci tornerà il 17 dopo qualche giorno di riposo per il Ferragosto.