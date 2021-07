Vastese, Di Filippo confermato: il capitano resta in biancorosso

Nuova conferma in casa Vastese dopo le prime annunciate di Altobelli, Martiniello e Lenoci.

Nicolas Di Filippo, capitano della squadra, resta in biancorosso.

L'annuncio del club: "Il capitano è ancora con noi!

Per la terza stagione di fila Nicolas Di Filippo vestirà la maglia della Vastese. Il difensore abruzzese, classe 1993, ha dimostrato, in questi anni, oltre al talento calcistico un grande attaccamento ai nostri colori e si è imposto come elemento importante e prezioso, nel pacchetto arretrato della squadra ed all'interno del gruppo.

Ad accogliere Nicolas, nel suo ritorno all'Aragona, il ds Nicola D'Ottavio ed il patron Franco Bolami (con lui nella foto)

In bocca al lupo per un'annata sportiva 2021/2022 di grandi soddisfazioni a tinte biancorosse!"