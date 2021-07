Vastese pronta a ripartire, iscrizione ok. Il 2 agosto inizia il ritiro

E' pronta a ripartire la Vastese in vista della prossima stagione calcistica in Serie D.

Per il club biancorosso primo passaggio completato, quello dell'iscrizione al campionato nazionale 2021/2022: "Via libera della Covisod - si legge in una nota della società - per la partecipazione della Vastese al prossimo Campionato di Serie D 2021/2022. E' giunta, ricevuta dal segretario Nicola Buracchio, la nota ufficiale - sottoscritta dal presidente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche Paolo Longoni - con la quale si rende noto che l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata dalla società biancorossa ha dato esito positivo".

Il direttore sportivo Nicola D'Ottavio, intanto, è all'opera per la definizione dell'organico da mettere a disposizione del riconfermato allenatore Fulvio D'Adderio.

Lunedì 2 agosto la stagione inizierà ufficialmente con la partenza per il ritiro fissato al centro Il Soffio di Colledimezzo, nei pressi del Lago di Bomba.