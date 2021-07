Doppia vittoria per il vastese Domenico Di Marco al Circuito 'Simoncelli' di Misano

La terza gara di campionato di Coppa Italia velocità, round del 24 e 25 luglio, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli si è conclusa con ben due podi per il Bikegarage Racing Team.

Il pilota vastese Domenico Di Marco #96 porta casa 2 primi posti in gara uno e gara due, nella categoria 1000. Notevole è stata la sua performance in gara, dove ha staccato il secondo pilota di ben cinque secondi. Conquista anche il doppio giro veloce di gara e la pole position.

In questo weekend, il Team Bikegarage ha schierato anche altri tre piloti nella categoria 600 e nel trofeo monomarca R3 Cup.

L’esordiente Giulio Paolucci #13, termolese, nella classe 600, alla guida della moto Yamaha 600, ottiene un ottimo 5° posto in gara uno, seguito dal bel sesto posto in gara uno e quinto posto in gara due, del pilota atessano Angelo Rotolo #126, che si è ripreso ottimamente dopo la brutta caduta del round tenutosi al Mugello.

Nella Yamaha R3 CUP, il teramano Nicholas Di Teodoro #353 è riuscito a togliere ben due secondi al suo tempo personale, piazzandosi in entrambe le gare in ventiduesima posizione su quarantaquattro partecipanti.

Un weekend molto impegnativo per tutti, per i piloti e per i membri attivi del Team che con il supporto degli sponsor hanno dedicato forza e tempo alla passione che li lega.