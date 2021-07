Altobelli, Martiniello e Lenoci: prime conferme alla Vastese

Prime conferme ufficializzate dalla Vastese in vista della formazione dell'organico per il prossimo campionato di Serie D.

Dopo gli annunci di mister Fulvio D'Adderio e del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, con la definizione di buona parte dello staff tecnico, ecco i primi movimenti per quel che concerne il parco giocatori.

La nota del club - Ripartiamo con le prime conferme: Mattia Altobelli, Antonio Martiniello e Nicolas Lenoci saranno con noi anche nella prossima stagione calcistica.

Per il difensore molisano, classe 1995, inizierà la terza annata sportiva alla Vastese. Giocatore di valore e di grande affidamento, la società ripone in lui grande fiducia.

L'attaccante campano, classe 1996, in un percorso di crescita evidente nel corso dei mesi a Vasto, si è distinto per applicazione e profitto, arrivando in doppia cifra timbrando 10 gol con la maglia biancorossa. Ne dovranno arrivare tanti altri, forza Antonio!

Jolly prezioso Nicolas Lenoci, classe 1996, ormai con oltre 100 gettoni di presenza in Serie D e nel campionato scorso pure 2 gol a suggellare una bella esperienza in riva all'Adriatico.

A tutti e tre un caloroso in bocca al lupo per un 2021/2022 di grandi soddisfazioni ancora a tinte biancorosse!