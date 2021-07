Campionati regionali di Categoria ed Esordienti A, pioggia di titoli per l’H2O Sport

La piscina Scandone a Fuorigrotta (Napoli) si tinge di biancorosso. L’H 2 O Sport infatti è protagonista assoluta nel settore femminile ai campionati regionali di Categoria ed Esordienti A che si sono svolti nell’ultimo weekend.

Tra i cadetti, la campionessa italiana del 2019 Martina Lonati, mette in bacheca ben sei titoli regionali. L’alfiere della società biancorossa fa suoi i 50 (27’’67), 100 (1’00’’17) e 200 (2’11’’16) stile libero. Primeggia poi nei 50 (29’’03), 100 (1’02’’74) e 200 (2’21’’63) farfalla, evidenziando un ottimo stato di forma con il nuovo record regionale assoluto nei 100 farfalla con lo strepitoso tempo di 1’02”74. Grandi soddisfazioni arrivano anche da Arianna Capria campionessa regionale nei 50 (37’’55) e 100 rana (1’25’’96) oltre che nei 200 misti (2’37’’03). Per lei arriva anche la medaglia d’argento nei 100 farfalla (1’09’’43).

Claudia Rossano sale sul gradino più alto del podio e mette in bacheca i titoli regionali nel dorso. Sono suoi i 100 (1’09’’27) e 200 (2’30’’52) mentre nei 50 dorso (31’’79), nei 50 farfalla (30’’18) e nei 200 misti (2’39’’80) riesce a conquistare la medaglia di bronzo. Due le medaglie d’argento portate a casa Giulia Ruggiero nei 50 stile libero chiusi in 27’’92 e nei 50 rana coperti in 41’’44. Per lei arriva anche il bronzo nei 100 stile libero (1’03’’65).

Nella categoria Juniores brilla la stella di Camilla Stinziani che mette in bacheca ben quattro titoli regionali: nei 100 (1’07’’76) e 200 (2’30’’95) farfalla, nei 200 misti (2’29’’73) e 400 misti (5’20’’). In terra campana merita applausi a scena aperta anche Sabrina Antenucci campionessa regionale nei 50 (28’’54) 100 (1’01’’45 ) e 200 (2’13’’43) stile libero. A rendere ancora più importante la giornata per l’atleta del presidente Tucci è la doppia medaglia d’argento nei 100 farfalla coperti in 1’08’’16 e nei 200 misti chiusi con il riscontro cronometrico di 2’31’’42. Doppio titolo regionale in cassaforte per Sofia Mancini davanti a tutti nei 50 rana (35’’31) e 100 rana (1’20’’19). La valida Chiara Antenucci si mette al collo la medaglia d’argento nei 50 (32’’66) e 200 (2’37’’74) dorso oltre che nei 200 stile libero (2’’22’11). Per lei anche il bronzo negli 800 stile libero coperti in 10’47’’76. Infine ci sono da registrare un argento e un bronzo per Marta De Paola seconda nei 200 farfalla (2’34”80) e terza nei 100 farfalla chiusi in 1’08”58. Entra nella top ten Arianna Giuliano.

Nella categoria ragazzi sei medaglie d’oro per Sofia Rossano che non ha rivali nei 100 (1’01’84), 400 (4’49’’16), 800 (10’05’’13), 100 (1’08’’12) e 200 dorso (2’31’’12) e nei 1500 stile libero con il buon riscontro cronometrico di 19’24’’88. Sofia Silvaroli chiude in piazza d’onore i 200 rana (2’52’’20) così come Benedetta Scutti i 400 misti (5’51’’85).

Alessia Angelicola èbronzo nei 200 stile libero (2’20’’60)e 200 rana (2’54’’81), 200 misti (2’38’’51)e nei 1500 stile libero (19’56’’10), quarta nei 100 rana 1’20’’37). Doppio bronzo per Sofia Cavina nei 50 (29’’74) e 100 (1’13’’13) farfalla e nei 100 dorso (1’13’’71). Lo stesso piazzamento lo centra Sara Saraceni nei 200 farfalla (2’46’’60). L’atleta biancorossa chiude al quarto posto i 100 rana (1’20’’37). Ai piedi del podio si piazzano anche Federica Santoro nei 200 stile libero e 200 misti Elena Giulia Ricciuti nei 100 e 200 dorso, Anna Gallo negli 800 e 1500 stile libero. Entrano nella top ten Alyssa Pia De Felice, Cecilia Allegretti, Irene Tufilli, Karola De Lena, Sophia Pulla, Giorgia Pia Gabrielli. Da sottolineare nella manifestazione in terra campana i grandi miglioramenti di Federica Tintari.

Nella categoria Esordienti A sono d’argento i 200 rana di Sara Simone che copre la distanza in 3’18’’18 ed èquarta nei 100 rana. Sul secondo gradno del podio sale anche Sofia Ventrella nei 400 misti coperti in 6’27’’59. Doppia medaglia di bronzo al collo per Nicole Santorelli nei 100 dorso chiusi in 1’22’’82 e nei 200 misti completati con il riscontro cronometrico di 2’45’’13. Lorena Andrea Visan mette in bacheca ilbronzo nei 200 dorso (2’57’’70) ed è quarta quarta nei 200 rana con il tempo di 3’20’’64. Chiudono nella top ten Eleonora Ronchetti, Asia Antonia Urbano, Domiziana Lanzilotti, Elena Carusi, Rossella Vizzari, Lucrezia Centillo, Laura Falbo, Giulia Paladini, Sveva Centillo mentre grandi miglioramenti li fanno registrare Gaia Menna, Claudia Niro, Emma Viti.