Veterani Over 45, conquista il secondo posto il Circolo Tennis Vasto 'Antonio Boselli'

Brillanti riscontri per il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” che si classifica al secondo posto nel Campionato a Squadre Regionale Veterani Over 45.

La squadra composta da Cristian Di Nardo, Antonio Gaspare Portafoglio, Antonio Altieri e Angelo Salvatore ha sconfitto nel primo turno disputato a Cupello il CT Scoppito (Aq) per 2-1 in un incontro risolto solo al doppio decisivo, seppur nettamente. Nel secondo turno, valevole per il titolo di Campione Regionale e disputato a Spoltore (Pe), la squadra del CT Vasto si è ben comportata, pur arrendendosi per 2-0 contro la forte squadra locale della Asd Match Point 2000. Un risultato in ogni caso prestigioso che dà soddisfazione ai soci e ai dirigenti del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”.

Il presidente Gabriele D’Ugo e il direttore sportivo Cristian Di Nardo annunceranno a breve diverse novità.

Nel frattempo la squadra giovanile Under 14 maschile è ancora in attesa di conoscere la data di svolgimento della finale regionale contro il CT Pescara, rinviata qualche settimana fa per motivi organizzativi da parte della Federazione Italiana Tennis.