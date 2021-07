Cresce Nicolò Cavuoti: il Cagliari 'coccola' il giovane vastese

Un altro passo in avanti. Negli ultimi ventiquattro mesi la carriera di Nicolò Cavuoti ha subito un’incredibile accelerata, passando dagli Allievi della Virtus Vasto fino all’esordio di sabato pomeriggio con la prima squadra del Cagliari.

Negli ultimi due anni però sono stati fondamentali i sei mesi in D con la “sua” Vastese, zero paura, tanta spensieratezza, tutto unito a doti tecniche incredibili per un ragazzino che allora aveva 16 anni e che dall’aprile scorso è diventato maggiorenne. In Sardegna pochi mesi con l’under 17, nella scorsa stagione ottime prestazioni con la Primavera e ormai da un paio di settimane a pieno regime con la prima squadra guidata da mister Semplici. L’uomo dell’incredibile salvezza dei sardi in un’intervista ha elogiato proprio il 2003 vastese doc: “Chi mi sta impressionando? Il più giovane, Cavuoti. Ha delle grandi qualità ed è uno di prospettiva ma non voglio mettergli pressione”.

Foto dalla pagina Facebook Settore Giovanile Cagliari Calcio FP