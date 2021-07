Vastese Calcio, confermati mister Fulvio D'Adderio e il ds Nicola D'Ottavio

Resta sulla panchina della Vastese, in vista del prossimo Campionato nazionale di Serie D, mister Fulvio D'Adderio e trova conferma, in sella per la terza stagione di fila, il direttore sportivo Nicola D'Ottavio.

La comunicazione ufficiale del club: "La Vastese Calcio è lieta di annunciare la prosecuzione dei rispettivi rapporti con il direttore sportivo Nicola D'Ottavio e con l'allenatore Fulvio D'Adderio.

Mercoledì 21 luglio, alle ore 12 allo Stadio Aragona, nel corso di una conferenza stampa, verrà presentato ufficialmente lo staff tecnico biancorosso per la stagione calcistica 2021/202".