Mondiali Under 20, in trionfo le 'azzurrine' guidate da coach Massimo Bellano

Autentico rullo compressore l’Italia di coach Massimo Bellano: a Rotterdam (Paesi Bassi) la squadra azzurra travolge la Serbia nell’atto finale della competizione trionfando ai Mondiali Under 20 di volley femminile.

Un 3-0 che non ammette repliche (25-18, 25-20 e 25-23) che arriva al culmine di un percorso straordinario, contraddistinto da vittorie, forza tecnica, carattere, spirito di sacrificio e voglia di emergere, espressi ai più alti livelli.

“E’ un gruppo fantastico che ha affrontato un percorso di crescita importante – ha commentato coach Bellano sulle pagine di volleyball.it -. Questo Mondiale è stato un crescendo continuo, avevamo già dimostrato di essere una squadra di livello e compatta, forse la più forte del lotto. Un conto, però, è dare la sensazione, poi bisogna dimostrarlo sul campo e in una partita secca può succedere sempre di tutto. Contro un’avversaria come la Serbia bisogna stare sempre attenti, basta poco per far girare la gara e complicarsi la vita. Se devo essere onesto, mi aspettavo di vincere, ma non di farlo in maniera così netta“.

Per Massimo Bellano un altro super titolo nella sua già ricca e prestigiosa bacheca.

A lui, dall’Abruzzo, sono giunti i complimenti e le congratulazioni da parte di tanti amici e colleghi e dai vertici regionali della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo.

Foto in home dalla pagina Facebook Fipav Abruzzo, nell’articolo dal profilo social del coach

da vasport.it