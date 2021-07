Successo sfiorato, ma La Ciurma è sempre grande

Appena 12 secondi: questo il lasso di tempo che non ha permesso al gruppo maschile de La Ciurma Vasto di aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2021 del Palio Remiero Vastese. A primeggiare davanti ai vastesi, secondi classificati, è stata la Lega Navale Molfetta, che ha sfruttato come meglio non poteva una grande seconda manche pomeridiana.

In campo femminile il successo se lo è aggiudicato la Lega Navale Taranto che ha preceduto Lega Navale Molfetta e Termoli. Combattivo e sempre a testa alta il team de La Ciurma Rosa.

Nelle acque del Pontile, a Vasto Marina, in una bella domenica di sole e pienone in spiaggia, è andato in scena il tradizionale appuntamento, il XXI della serie e il XVII intitolato alla memoria dell’indimenticato Tonino Ritucci, fondatore de La Ciurma.

Hanno preso parte alla competizione, inserita nell’ambito del calendario di gare nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso squadre, maschili e femminili, provenienti da Vasto, Termoli, Taranto, Molfetta e Giovinazzo.

La squadra vastese, con in testa il presidente Luciano Claudio ed il timoniere Filippo Ciccotosto, ha dedicato la sua bella performance a Giuseppe D’Angelo, appassionato componente de La Ciurma, venuto a mancare qualche mese fa.

Tra i presenti il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, T.V. Francesca Perfido, ed il rappresentante locale del Coni Chieti Ottavio Di Tullio.

La prossima gara del circuito è in programma il 23 luglio a Taranto.