Circuito nazionale Beach1 a Vasto Marina, Cappio e Vitelli vittoriosi

E' stata la coppia formata da Paolo Cappio e Marco Vitelli a vincere la tappa maschile di Vasto Marina del circuito nazionale Beach1 di beach volley, organizzata dalla locale Beach On e dalla Fipav Abruzzo, di scena sui campi allestiti al Lido Acapulco del lungomare Duca degli Abruzzi.

Per un grave lutto che ha colpito una delle finaliste, la giocatrice Silvia Costantini, pallavolista dell’Altino Volley fresco di promozione in A2 (ha perso la vita in un tragico incidente stradale il fratello), non è stato portato a compimento il tabellone femminile con tutto il gruppo che ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la vicinanza alla ragazza ed alla sua famiglia.

Sono stati due giorni di bello sport sulla spiaggia vastese. Il duo vincitore, nell’atto finale, si è imposto contro la coppia composta da Matteo Cecchini e Matteo Ingrosso. Al terzo posto si sono classificati Marco Magini–Alessandro Toscani, al quarto Matteo Bertoli–Massimo Di Risio, quest’ultimo giocatore vastese.

Nel torneo femminile la finale avrebbe visto la sfida tra Silvia Costantini-Valentina Pomili e Michela Lantignotti-Francesca Michieletto.