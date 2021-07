Dall’Abruzzo a Tokyo per l’atleta Gaia Sabbatini

L’atleta teramana Gaia Sabbatini è stata convocata per Tokyo per partecipare ai Giochi Olimpici in programma nella capitale giapponese dal 30 luglio all’8 agosto. E’ tra le 35 atlete azzurre alle olimpiadi.

La Sabbatini, che è stata scelta dal direttore tecnico Antonio La Torre, correrà i 1.500 metri assieme a Federica Del Buono.

Grande esultanza per l’atletica leggera abruzzese e per il Coni Abruzzo.

“Che dire, “ afferma il Coni Abruzzo sulla propria pagina Facebook, “siamo orgogliosi e fieri e anche un po’ commossi, di questo storico e incredibile momento. L’abbiamo vista piccolissima muovere i primi passi sui nostri campi, poi crescere e diventare stella, ora la ammireremo diventare storia”. Nei giorni scorsi l’Abruzzo ha festeggiato la convocazione alle Olimpiadi del ciclista Giulio Ciccone.