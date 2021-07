In evidenza i giovani allievi del Circolo Tennis 'Boselli' di Vasto

Ancora nuovi successi da parte degli atleti del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”, sia nei tornei individuali che nelle competizioni a squadre.

Nel campionato a squadre maschile Under 14 prosegue il cammino di Luca La Palombara e Alessandro Scalzo, allenati dalla Maestra Nazionale Marianna Perpetua. Dopo aver superato facilmente la seconda fase, battendo circoli molto quotati e prestigiosi, quali Sgt Sport di San Giovanni Teatino, gli atleti del Circolo Tennis Vasto hanno approfittato del ritiro del CT Alba Adriatica in semifinale e accedono direttamente alla finale del campionato regionale abruzzese, valevole per la qualificazione alla fase nazionale.

Nulla da fare invece per la squadra Under 16 maschile che si ferma al secondo turno ad un passo dalla qualificazione, sconfitta però da squadre ben più attrezzate quali il CT Lanciano. La Maestra Perpetua tuttavia si ritiene molto soddisfatta per i traguardi raggiunti da Michele Prisciantelli ed Emanuele Grassi, che stanno crescendo bene sia tecnicamente che atleticamente.

A livello individuale invece, c’è da segnalare la bella prestazione di Michele Prisciantelli (nella foto), classifica 3.2 e in grande ascesa, che si aggiudica l’importante “Torneo Lazzaroni” a Chieti. Dopo aver vinto la semifinale col punteggio di 6/2-7/5 contro Yanniche Francis Boagnon del Tennis Lab Montesilvano, ha dominato in finale col punteggio di 4/6-6/1-10/1 Andrea Cellini del CT L’Aquila. “Questo risultato è frutto di tanti sacrifici in campo e in palestra e di un impegno costante tra scuola e allenamenti”, afferma Marianna Perpetua, che si congratula col suo allievo e i suoi genitori, aggiungendo che “ancora tanti altri risultati potrebbero arrivare nel corso della stagione 2021”.