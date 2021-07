'La Corsa nella Rinascita' con dedica a Tonino Bevilacqua

L'hanno 'ribattezzata' come “La Corsa della Rinascita” gli organizzatori de I Tapascioni del Vasto, un appuntamento podistico nel pieno stile del Gruppo, “uasc uasc”, per dirla alla vastese, dal passo lento, godendo tutte le bellezze del percorso e lo stare in compagnia.

La corsa è programmata domenica 4 luglio con ritrovo al Parco Muro delle Lame: prima della partenza, alle 8,45, verrà scoperta una targa, alla presenza del sindaco della città Francesco Menna, in ricordo dell'indimenticabile Tonino Bevilacqua, presidente dei Tapascioni e, prima, cofondatore della Podistica Vasto nel 1982.

Ci si sposterà, poi, sulla sovrastante Via Adriatica, raggiungendo il Portale della Chiesa di San Pietro dove il parroco Don Gianfranco Travaglini benedirà il gruppo che a seguire inizierà a correre per puntare verso il mare e la bellissima Costa dei Trabocchi e, infine, ritornare al punto di partenza dove ci sarà il ristoro finale offerto dal Conad Superstore.

“Tutti possono partecipare con una buona preparazione, rispettando le norme sanitarie attualmente in vigore, ognuno sarà responsabile di sé e delle sue cose prima, durante e dopo la corsa, accompagnati lungo tutto il tragitto dagli amici del gruppo Evergreen Byker”, sottolinea Nicola Delli Benedetti, 'Tapascione' per eccellenza e tra i promotori di questo evento che conclude: “Vi aspettiamo, ma ricordate: è una corsa fortemente sconsigliata a chi va... di fretta. Uasc uasc!”