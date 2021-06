Chiusura di stagione con una sconfitta per la Vastese, che spezza la serie di quattro successi di fila nelle partite finali del Campionato di Serie D girone F 2020/2021.

I biancorossi di mister D'Adderio perdono di misura, 1-0, sul campo della Recanatese. A decidere la sfida è la rete messa a segno, al 26' della prima frazione di gara, da Titone.

La Vastese chiude al nono posto in classifica, a quota 48 punti (47 sul campo considerando il punto di penalizzazione iniziale e la vittoria a tavolino della partita che era stata pareggiata in casa con il Real Giulianova).

I verdetti - In Serie C è salito il Campobasso, ai play off SN Notaresco-Matese e Pineto-Cyntihialbalonga. Retrocedono in Eccellenza Olympia Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio.