“Montenero in Vela” dal 18 al 20 giugno: Sport velici, turismo e inclusione

Tre giorni di sport velici, turismo e inclusione nella splendida cornice del Porto Turistico Marina Sveva, dal 18 al 20 Giugno 2021, a Montenero di Bisaccia (CB), partirà #MonteneroinVela, evento organizzato da Non Solo Nautica con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Montenero di Bisaccia, e in collaborazione con il Porto Turistico Marina Sveva, Water Bike Italia, la Pro Loco Frentana e l'associazione FiV Invelaconoi by CPGA ASD.

Tre giorni dedicati alla vela, alla nautica da diporto e alle buone prassi da rispettare quando si è in mare, per avvicinare grandi e piccini alle attività sportive individuali e favorire lo sviluppo di una cultura marinaresca nel rispetto dell’ambiente, del mare, ma anche l’inclusione delle persone con disabilità.

Un evento che vuole rilanciare gli sport e il turismo di qualità e inclusivo, accessibile anche alle persone con disabilità, ma anche avvicinare due comuni della regione Molise, Montenero di Bisaccia e Castel San Vincenzo, grazie ad un’amicizia basata sul trait d’union degli sport acquatici e del turismo.

La presentazione alla stampa si terrà domani, martedì 15 giugno 2021, alle ore 10:30, al 21 House nel Porto Turistico Marina Sveva. Per l’occasione, oltre al sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, al direttore commerciale di Porto Marina Sveva, Rosanna Pacchioli, all’editore di Non Solo Nautica, Davide Gambardella, e al presidente della IX zona FiV (Federazione Italiana Vela), Domenico Guidotti, interverrà anche il sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, comune dove lo scorso anno si è tenuta la prima kermesse in Molise del format (Mainarde in Vela) e che ha sposato il progetto di incentivare il rilancio territoriale e il turismo attraverso gli sport acquatici e velici.