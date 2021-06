Ecco Nicolò Cavuoti con la maglia azzurra dell'Italia Under 18

Nicolò Cavuoti (con la testa fasciata) in maglia azzurra, quella dell'Italia Under 18 che ha affrontato in amichevole, nei giorni scorsi la formazione pari età dell'Austria, sfida vinta 3-1 dalla nazionale allenata da Carmine Nunziata.

Un bel vedere per il giovane giocatore vastese classe 2003, 18 anni compiuti lo scorso 1° aprile, in forza al Cagliari Primavera dopo il passaggio in Sardegna dalla Vastese e la precedente trafila calcistica di formazione con la Virtus Vasto.

La testa fasciata, con sotto alcuni punti di sutura, gliel'ha determinata uno scontro di gioco nella fase iniziale della partita giocata sul terreno di Gradisca d'Isonzo.

Una gran bella soddisfazione, il debutto in azzurro, per Nicolò Cavuoti.