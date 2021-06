Nel ricordo di Angelo Menna il Trofeo 'Avis Vasto' di cicloturismo

Sono stati più di 200, stamattina, i partecipanti alla seconda edizione del Trofeo 'Avis Vasto' di cicloturismo, su iniziativa del Ciclo Club Vasto, da quest'anno dedicato ad Angelo Menna, indimenticato presidente del sodalizio sportivo e grande appassionato delle due ruote scomparso il 31 marzo scorso.

A fine mattinata è stata consegnata una targa alla sua famiglia ed una anche ai familiari Iasci in ricordo di Giuseppe Iasci.

Tra gli ospiti Valentino Sciotti, patron Fantini Vini, e Maurizio Formichetti, referente Rcs-Gazzetta dello Sport per le tappe abruzzesi del Giro d’Italia.

I cicloamatori presenti, partiti dalla centralissima Piazza Rossetti, hanno affrontato, in spirito di amicizia e condivisione, un percorso di 55 km per le strade di Vasto, Cupello, Monteodorisio, Pollutri e Scerni, per fare poi ritorno al centro di Vasto.