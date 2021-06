Vastese, finale in crescendo: vittoria (2-0) a Tolentino

Finale di stagione in crescendo per la Vastese: a Tolentino, vincendo 2-0, centrano il terzo successo di fila i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio nella terzultima giornata del girone F del campionato di Serie D che, per effetto dei risultati maturati oggi, certifica la matematica promozione del Campobasso in Serie C.

Allo Stadio della Vittoria è decisiva la doppietta, realizzata nel primo tempo, con realizzazioni al 34' ed al 38', del centravanti Antonio Martiniello che con due reti di pregevole fattura indirizza sui binari giusti il match per gli ospiti.

Ci hanno provato i marchigiani a rimettersi in partita, ma sono stati compatti e determinati Di Filippo e compagni, pure vicini al terzo gol (traversa di Diarra), che chiudono la sfida a loro favore incamerando altri 3 punti.

La Vastese sale così a quota 45 in classifica generale. Mercoledì 16 giugno, nel turno infrasettimanale, gara casalinga contro il fanalino di coda Atletico Porto Sant'Elpidio, ultima all'Aragona della stagione 2020/2021, con ritorno possibile del pubblico sugli spalti. Domenica prossima, chiusura del torneo in esterna con la Recanatese.