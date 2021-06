Trofeo 'Avis Vasto' intitolato alla memoria di Angelo Menna

Si terrà domenica 13 giugno, in occasione della ‘Giornata Mondiale del Donatore‘, il Trofeo Avis Vasto, alla seconda edizione e che da quest’anno sarà dedicato alla memoria di Angelo Menna, indimenticato presidente del Ciclo Club Vasto recentemente scomparso.

Il programma del raduno amatoriale di cicloturismo, organizzato proprio dal Ciclo Club Vasto in stretta collaborazione con la sezione cittadina dell’Avis intitolata a Michele Spadaccini, prevede il raduno dei partecipanti dalle 7,30 nella centralissima Piazza Rossetti. Alle 9 la partenza, con percorso cicloturistico di complessivi 55 chilometri che interesserà i territori di Vasto, Cupello, Monteodorisio e Scerni per far ritorno, nella stessa Piazza Rossetti, intorno alle 12,30 con successive premiazioni e consegna di pacchi ristoro.

“Ripartiamo con le attività, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e torna il Trofeo Avis dedicato al nostro compianto Angelo Menna – evidenziano i promotori del Ciclo Club Vasto -. Per lui e con lui ci siamo e ci saremo sempre“.