Gioia al Circolo Tennis 'Boselli' Vasto: terzo titolo regionale per Luca La Palombara

Il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” si conferma ad alti livelli e ottiene altri prestigiosi successi nei Campionati Regionali Giovanili che si sono appena conclusi ieri a Francavilla al Mare presso il Tennis Club La Campagna.

Si inizia con la bella prestazione di Michele Prisciantelli nella categoria Under 16 che ha raggiunto la semifinale, fermato solo dal vincitore del torneo e tra i migliori in Italia Andrea Rossi Principe del Circolo Tennis Lanciano. Punteggio finale 7-6/6-1, con un primo set combattuto e giocato ad alta intensità.

Nella categoria Under 13 Alessandro Scalzo si è spinto fino alla finale e dopo aver sconfitto uno dei favoriti Achille Prato di Alba Adriatica si è dovuto arrendere solo contro Davide Ciaschetti di Sambuceto, testa di serie numero 1 del torneo. 6/3-6/0 il punteggio finale.

Infine nella categoria Under 12 si conferma il migliore Luca La Palombara, che si laurea Campione Regionale per il terzo anno consecutivo. In finale ha battuto Luca Pomilio, rappresentante di San Giovanni Teatino con il punteggio di 6/1-7/5.

“Grande è la soddisfazione – si legge in una nota del CT Vasto – dei dirigenti e dei sostenitori del glorioso circolo tennis vastese che opera ininterrottamente dal 1976 per promuovere lo sport del tennis a Vasto. I complimenti vanno tutti ai ragazzi ma non solo. Al Presidente Avv. Gabriele D’Ugo e ai membri del Direttivo, ai genitori dei ragazzi e soprattutto allo staff tecnico guidato dalla Maestra Nazionale Marianna Perpetua. Questi successi testimoniano l’ottimo lavoro svolto e gli sforzi che sta facendo la dirigenza per garantire un futuro tecnico e sportivo alla scuola tennis del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”, malgrado le ben note difficoltà logistiche.

Intanto prosegue l’attività dei campionati a squadre giovanili: esordio con vittoria per la squadra Under 14 composta da Luca La Palombara e Alessandro Scalzo, qualificazione alla seconda fase regionale raggiunta dalla squadra Under 16 composta da Michele Prisciantelli e Emanuele Grassi.