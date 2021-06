Davide e Nicola Bozzelli: primo posto al 'To Dance Open' per i fratelli vastesi della danza

Hanno ottenuto un brillante e meritato primo posto, nella competizione “To Dance Open“, i fratelli vastesi Davide e Nicola Bozzelli.

La competizione nazionale è andata in scena al PalaPajetta di Biella e i Bozzelli si sono aggiudicati ben due primi posti, nel “Salsa shine duo man classe A 16 oltre” e nell'”Italy Salsa Summit” che dà accesso alla partecipazione al “World Salsa Summit” che si svolgerà, a livello internazionale, a Miami. Inoltre, si registra il secondo posto ottenuto da Nicola Bozzelli, in coppia con la ballerina/compagna Deborah D’Alessandro, nella “Combinata caraibica 28/34 classe A1“.

Grande è la soddisfazione per i risultati ottenuti confrontandosi con ballerini di altissimo livello provenienti da tutta Italia. Nell’occasione gli allievi della “BozzyBro’ Academy” hanno preso parte alla competizione classificandosi in tutte le finali con ottimi piazzamenti.

La sfida intrapresa dai fratelli Bozzelli è di far appassionare più persone possibili, sia giovani che adulti, alla danza sportiva.

Prossimi impegni in calendario, per loro, i Campionati Italiani in programma a Rimini e la partecipazione al prestigioso ‘World Salsa Summit” a Miami.