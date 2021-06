Coppa Italia Velocità, sul podio il vastese Domenico Di Marco

Nonostante un 6° posto, dimentichiamo la triste tappa del Mugello segnata da un brutto incidente nella classe regina.

Questa volta il Bike Garage Racing Team ha schierato i suoi piloti nel Circuito Piero Taruffi di Vallelunga per il secondo round della Coppa Italia Velocità. Nonostante sia stato un weekend difficile a causa delle variabili condizioni climatiche i tre piloti hanno dato il meglio e con loro tutto il Team.

Domenico Di Marco #96, vastese, nella classe regina 1000, centra il bersaglio andando a podio guadagnando un combattuto 2° posto ed un 1° di categoria.

Per l’esordiente Giulio Paolucci #13, termolese, nella classe 600 alla guida di Yamaha ottiene un 10° posto su 26 schierati dando prova del talento che lo contraddistingue.

Nella combattuta Yamaha R3 CUP, a causa di una caduta nelle libere del giovedi il teramano Nicolas Di Teodoro #353 è partito dalla 27^ posizione. Una gara in rimonta che si è chiusa con un sudato 17° posto.

Un weekend molto impegnativo per tutti, per i piloti e per i membri attivi del Team che con il supporto degli sponsor hanno dedicato forza e tempo alla passione che li lega.