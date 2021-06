Alfieri-Sacripanti e Giada Bianchi vincono nel beach volley ai 'Giochi del Mare'

Ai Giochi del Mare, in corso di svolgimento sulla spiaggia di Vasto, domenica pomeriggio con le attenzioni rivolte alle finali di beach volley che hanno messo in campo alcune delle migliori coppie italiane.

Nel femminile è stata eletta la “Queen of The beach” in un torneo che ha visto protagoniste le quattro ragazze del Club Italia Giada Bianchi, Valentina Gottardi, Aurora Mattavelli e Margherita Tega. La spettacolare formula ha visto le atlete disputare tre partite cambiando ogni volta compagna. Alla fine il titolo è andato a Giada Bianchi che ha vinto tutti e tre i match in cui è stata protagonista conquistando i tre punti necessari per trionfare.

Nel torneo maschile successo, non senza sorpresa, della coppia composta da Mauro Sacripanti e Manuel Alfieri che in finale hanno superato il quotato tandem composto da Alex Ranghieri e Marco Viscovich con il netto risultato di 2-0 (21-18; 21-9).