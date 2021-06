Domenica con le 'stelle' del beach volley a Vasto Marina

’”Arena Beach” dei ‘Giochi del Mare’ sulla spiaggia di Vasto Marina, a partire dalle 10 di questa mattina si animerà con le performance di alcune delle più titolate coppie del beach volley italiane.

Nel torneo protagoniste AlexRanghieri-Marco Viscovich, Alberto Di Silvestre-Paolo Di Silvestre, Mauro Sacripanti- Manuel Alfieri e Massimo Di Risio-Antonio Del Fra.

Il giocatore più atteso è senz’altro Alex Ranghieri, che nel suo curriculum vanta una partecipazione olimpica, tre titoli italiani, tre ori nel World Tour, due ori internazionali con due compagni diversi, il titolo di Vice Campione d’Europa. Con lui il giovane azzurro Marco Viscovich. Da seguire anche i talentuosi fratelli Di Silvestre che possono essere la sorpresa di giornata.

In campo nel torneo femminile quattro atlete del Club Italia di beach volley: Giada Bianchi, Margherita Tega, Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli, che stanno sostenendo proprio a Vasto, in occasione dei ‘Giochi del Mare’, un collegiale agli ordini del tecnico Daniele Benotto. Le quattro giovani atlete daranno vita ad un torneo che le vedrà scendere in campo sempre in formazioni diverse e dal quale verrà eletta la “Queen of beach”, premiando l’atleta che nel corso della giornata otterrà più vittorie.

Le finali dei due tornei sono previste a partire dalle ore 16.