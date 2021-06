Campionato Italiano Assoluto a Rimini, secondo posto per la Scuola di De Palma

La Scuola di Kung Fu, Sanda e Kickboxing del Maestro Carmine De Palma e i suoi alliev, tornano da Rimini con la conquista di un brillante secondo posto, medaglia d’argento, nel Campionato Italiano Assoluto disputato lo scorso fine settimana nella specialità Kick Light +94 Kg. A conquistarlo è stato Leonardo Lamedica (atleta iscritto nella Scuola con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, ma proveniente dalla Scuola del Maestro Gaetano Del Core di San Paolo di Civitate); ottengono due quarti posti, poi, Giuseppe Berchicci e Michele Di Biase.

Al Campionato erano presenti circa 1.200 atleti in tutte le varie specialità, tutti determinati e con voglia di vincere, non al ‘top’ considerando il lungo periodo di chiusura dovuto al Covid.

Leonardo Lamedica, nella finale di categoria, si è confermato ad alti livelli, mostrando buona tecnica e determinazione ed il secondo posto conquistato, pur se con qualche contestazione relativa all’assegnazione di punti all’avversario, è di sicuro pregevole.

Michele Di Biase, pure lui determinato, paga un’eccessiva veemenza in alcuni colpi, con quattro ammonizioni inflitte dall’arbitro, che non gli consente di andare avanti nel percorso, registrando un quarto posto troppo stretto per lui.

Giuseppe Berchicci, infine, passato nella nuova categoria Seniores, non è riuscito a contrapporsi con efficacia ad un contendente che è riuscito a piazzare diversi colpi.

“Va benissimo per me – commenta il maestro De Palma -. I miei allievi hanno dato il massimo e non posso che essere orgoglioso di tutto ciò che hanno fatto, durante e dopo questo periodo assurdo, e di come hanno saputo gestire l’emozione di questo evento. Siamo consapevoli – aggiunge – che potevamo vincere e andare avanti, salire sul podio più alto, ma è andata così. L’importante è che i ragazzi ci abbiano creduto, senza mai mollare. Ora l’obiettivo è di rientrare al meglio con tutti gli atleti agonisti, molti fermi dopo il Covid, per questo torneremo ad allenarci e a migliorarci”.